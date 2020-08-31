Яды Кремля применяют по всему миру. Самые громкие "залеты" российских спецслужб

Покушение на российского оппозиционера Алексея Навального стало очередным случаем использования современных ядов, доступ к которым имеют только спецслужбы. Бесшумные убийцы эффективно выполняют свою миссию, однако бывают и исключения.

Подробнее о череде циничных преступлений, где жертвы покушений выжили и где просматривается работа российских спецслужб, читайте в материале OBOZREVATEL.

Отравление Навального: спас человеческий фактор?

Последний резонансный случай отравления произошел в конце августа на территории России. Алексей Навальный выпил чая в аэропорту Томска перед вылетом в Москву, а на борту ему стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Омске.

Алексей Навальный с женой

В Сибири политик занимался подготовкой своего антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

За эпопеей, как российские власти пытались убедить всех, что никакого отравления нет, а затем не давали жене политика перевезти его в европейскую клинику, следили во всем мире. Но все же 22 августа борт с Навальным выпустили в Германию. Через два дня, 24 августа, в берлинской клинике "Шарите" заявили, что российский оппозиционер был отравлен.

Борт с Навальным прилетел в Берлин 22 августа

В организме Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Специалисты считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софии в 2014 году (об этом ниже). Врачи Навального из берлинской клиники уже связались с болгарскими коллегами.

Еще один факт в пользу версии о причастности к отравлению Навального именно российских спецслужб – в РФ засекретили информацию о возможной эвакуации аэропорта в день ЧП. Именно в Омске совершил экстренную посадку борт с находящимся уже без сознания политиком. А засекретили после того, как в сети появилась запись радиоэфира омского аэропорта в тот день.

Из записи следует, что за пять минут до снижения самолета диспетчер сообщил пилотам, что "происходит эвакуация вокзала" и просит в связи с этим не высаживать пассажиров в автобусы.

Затем пилот сообщил, что снижается к аэропорту и запросил скорую помощь.

Акция протеста в России

Сотрудник одной из украинских спецслужб поделился с OBOZREVATEL мнением, что Навального хотели именно ликвидировать, но его спас человеческий фактор.

"Смотрите: сначала произошла экстренная посадка в Омске, несмотря на попытки этому помешать – якобы было минирование. А потом в больнице Навальному первым делом начали капать атропин, который действует как антидот при отравлениях органофосфатами. Не при всех, конечно, но как первая, экстренная мера, решение было верным. Это потом "нагнули" врачей и они стали говорить, что никакого отравления не было. Думаю, именно действия пилотов и врачей спутали все карты спецслужбам России и Навальный остался жив", – поделился эксперт.

Сейчас Алексей Навальный находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. Однако, по мнению немецких врачей, угрозы его жизни уже нет.

Отравление Скрипаля: шпили-вили ГРУ и яд "Новичок"

Агенты Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ отравили Сергея Скрипаля ядом под названием "Новичок" в английском городе Солсбери в марте 2018 года.

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 90-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере. Благодаря оперативной помощи английских врачей они выжили.

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Фото Daily Mail

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). В 2006 году в Российской Федерации он был осужден за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. С 2010 года, после помилования и обмена заключёнными шпионами между Россией и США, жил в Великобритании, где получил гражданство.

Великобритания назвала подозреваемых в отравлении, которые нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома, где проживал Скрипаль. Отравителями оказались некие "Александр Петров" и "Руслан Боширов", а на самом деле сотрудники ГРУ Алекандр Мишкин и Анатолий Чепига.

Раскрытые сотрудники ГРУ "Александр Петров" (Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига) заявили, что в Солсбери были как туристы и любовались на шпили

Сотрудники российской спецслужбы засветились на камерах в Британии

Отравление Скрипаля вызвало крупный международный скандал, в результате которого более 30 стран и организаций выслали российских дипломатов.

А в 2019 году была озвучена сенсационная информация, что в отравлении Скрипаля засветился еще один сотрудник ГРУ – некий "Сергей Федотов" (на самом деле Денис Сергеев).

Свое агентурное имя "Федотов", как и его сослуживцы по ГРУ Чепига с Мишкиным, получил в 2010 году. "Федотов" одновременно с ними путешествовал сначала в Прагу в 2014 году, а затем в Британию – во время отравления Скрипалей.

Вообще Федотов очень много ездил и появлялся как раз в тех точках мира, где случалось нечто "необычное". Так "Федотов" засветился в деле об отравлении болгарского бизнесмена, торговца оружием Гебрева, дав расследованию этого преступления новый толчок.

Сотрудник ГРУ "Сергей Федотов" Денис Сергеев

Отравление Гебрева: оружие в Грузию и Украину

24 апреля 2014 года ГРУшник "Сергей Федотов" прилетел из Москвы в курортный болгарский город Бургас. У него был обратный билет на 30 апреля, но уже вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где срочно купил билет в Москву.

Именно в этот день крупный болгарский бизнесмен, торговец оружием Эмилиан Гебрев попал в больницу после того как потерял сознание на приеме, который он устроил в Софии. В то же время с симптомами тяжелого отравления были госпитализированы его сын Христо и один из топ-менеджеров.

И сына, и директора компании Гебрева не было на приеме. Единственное, что объединяло всех троих, – утром они были в своем офисе, находившемся в здании отеля "Орбита" в Софии. Болгарские следователи склоняются к версии, что яд также был нанесен на дверную ручку, как и в деле Скрипаля.

Бизнесмен Эмилиан Гебрев был отравлен в 2014 году Фото armymedia.bg

И только в 2019 году на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, идентифицировали офицера ГРУ. Того самого Федотова/Сергеева, который прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей.

А сразу после отравления Гебрева лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, нашла следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к классу "Новичка". Вопросы о том, кто стоял за покушением, отпали сами собой. Через месяц Гебрев вышел из комы и его состояние улучшилось.

Позже он рассказал Bellingcat и The Insider, что в мае его состояние вновь резко ухудшилось и он снова попал в госпиталь. Так "совпало", что в мае "Сергей Федотов" возвращался в Болгарию на три дня и снова полетел не обратным рейсом, который был уже заказан, а сделав крюк через Сербию.

Расследователи издания The Insider, группы Bellingcat и журнала Der Spiegel выяснили, что Сергеев был не единственным исполнителем плана. В операции, судя по имеющимся данным, участвовало не менее семи сотрудников ГРУ. Однако болгары выдвинули обвинение только троим, в отношении которых есть, по их мнению, стопроцентные доказательства.

Это россияне с паспортами на имена Сергея Федотова, Сергея Павлова и Георгия Горшкова. Следствие установило, что "эти лица никогда не совершали поездок за пределы своей страны под своей реальной личностью" и в течение многих лет "использовали различные международные паспорта".

Сотрудник ГРУ Денис Сергеев (оперативный псевдоним "Сергей Федотов"). Слева кадр из документального фильма 1997 года, демонстрирующего роль Сергеева в боевых действиях в Дагестане. Справа – фотография Федотова из визового документа. Фото Bellingcat

На вопрос о том, почему Гебрев мог представлять интерес для ГРУ, бизнесмен ответил, что видит лишь два возможных мотива: во-первых, его компания производила поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании. Также известно, что Гебрев поставлял вооружения Грузии во время российско-грузинской войны 2008 года, что он лично и подтвердил.

Болгарские же СМИ предполагали, что "Гебрев мог стать мишенью российских спецслужб в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии".

Как видим, в причастности сотрудников российской спецслужбы к отравлению Скрипаля в Британии и Гебрева в Болгарии нет никаких сомнений. Но отравление Алексея Навального произошло на территории России, и даже если удастся доказать наличие идентичных другим отравлениям органофосфатов, о достоверном расследовании именно в РФ говорить не приходится.

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