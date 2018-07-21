"Я ватник": привязанный к столбу мужчина рассказал полиции Чернигова, кто виноват

Мужчина, которого в Чернигове привязали к столбу с табличкой "Я ватник", отказался писать заявление в полицию и разглашать любую информацию об инциденте.

Как передает "Громадське радіо" со ссылкой на представителя полиции Чернигова Сергея Брыля, правоохранители все равно начали уголовное производство в отношении причастных к инциденту людей по статье о хулиганстве, совершенное группой лиц.

"Объяснений конкретных человек не предоставил, ссылаясь на то, что он попросил, чтобы его привязали", - сказал Брыль.

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Напомним, ранее была информация о том, что мужчина, которого привязали к столбу, ранее "11 лет отбывал наказание в тюрьме по обвинению в педофилии".

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