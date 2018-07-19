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Вывезли мертвых: в сети появилось трагическое фото из Донецкого аэропорта

4.6тЧитать новость на украинском

Украинский журналист и фотограф Сергей Лойко показал новое фото из Донецкого аэропорта, которое ранее нигде не публиковалось.

Снимок был выложен на его странице в Facebook и датируется январем 2015 года. "Водяное. Январь 2015. Вход в полевой морг. Привезли убитых из Аэропорта. Расписались. Едут за новыми", - говорится в комментарии.

На снимке в черных пакетах тела погибших "киборгов". Рядом с ними - побратимы, которые ценой собственной жизни вывозили останки.

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"Эти два солдата (механик-водитель БМП и стрелок) под огнем рисковали жизнями, чтобы вывозить со взлетки мертвых. Не знаю их имен. Операция продолжалась больше суток", - пишет Лойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось показательное фото из "ДНР", сделанное на Азовском побережье.

Читайте все новости по теме "Бои за донецкий аэропорт" на Обозревателе.

Темы
Бои за донецкий аэропортНовости Донецка и Донецкой областиРоссийско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Сергей Лойко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Я помню кадры показывали, как этих "киборгов", которые ехали на дежурство в ДАП, ополченцы обыскивали и отбирали лишнее вооружение. Вот это драма. Где еще такое увидишь. Только трусливое шароварное войско на такое способно.
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Так хиборхи ведь невмерущие? Или все таки чахлые?
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andrei
andrei
Что за нелепое слово - побратим киборга???
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