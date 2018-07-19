Вывезли мертвых: в сети появилось трагическое фото из Донецкого аэропорта

Украинский журналист и фотограф Сергей Лойко показал новое фото из Донецкого аэропорта, которое ранее нигде не публиковалось.

Снимок был выложен на его странице в Facebook и датируется январем 2015 года. "Водяное. Январь 2015. Вход в полевой морг. Привезли убитых из Аэропорта. Расписались. Едут за новыми", - говорится в комментарии.

На снимке в черных пакетах тела погибших "киборгов". Рядом с ними - побратимы, которые ценой собственной жизни вывозили останки.

"Эти два солдата (механик-водитель БМП и стрелок) под огнем рисковали жизнями, чтобы вывозить со взлетки мертвых. Не знаю их имен. Операция продолжалась больше суток", - пишет Лойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось показательное фото из "ДНР", сделанное на Азовском побережье.