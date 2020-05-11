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11 мая • обновлено в 08:41
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ВСУ ответили оккупантам за подлую атаку на Донбассе: много раненых

2.7т
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За минувшие сутки, 10 мая, в зоне ООС на Донбассе под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения, еще трое – боевые травмы.

По данным украинской разведки, наши военнослужащие ранили пять российских оккупантов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", – отмечено в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Всего 10 мая российские войска 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ОС возле Авдеевки и Старогнатовки.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник вел огонь около Новотошковского.

С начала текущих суток, 11 мая, российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и получили решительный ответ от ВСУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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