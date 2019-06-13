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ВСУ и "Л/ДНР" столкнулись на Донбассе: есть убитые и раненые

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Один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены в результате боевых действий на Донбассе 12 июня.

В то же время ранение получил один украинский воин. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • пять раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

  • вблизи населенного пункта Марьинка – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза Широкино – из автоматических гранатометов;

  • Новотроицкое из гранатометов различных систем;

  • дважды Старогнатовку – автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

  • Лебединское – стрелковое оружие;

  • окраину Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 12 раз:

  • два раза Новолуганское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

  • район населенного пункта Новотошковское – автоматические гранатометы, стрелковое оружие;

  • Попасную обстреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета;

  • вблизи Новгородского били из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие;

  • четыре раза обстреляли Зайцево из 120мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

  • дважды район населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем

  • Южное – автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских воинов были ранены в результате боев на Донбассе 11 июня. В то же время два оккупанта были убиты, еще 7 получили ранения.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...вы уже там две российские армии убили...бурятов больше нет...ни одного
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1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Сидоров Андрей, животное, твои сородичи не тут
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