ВСУ и "Л/ДНР" столкнулись на Донбассе: есть убитые и раненые

Один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены в результате боевых действий на Донбассе 12 июня.

В то же время ранение получил один украинский воин. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

Всего 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

пять раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Марьинка – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

два раза Широкино – из автоматических гранатометов;

Новотроицкое из гранатометов различных систем;

дважды Старогнатовку – автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Лебединское – стрелковое оружие;

окраину Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 12 раз:

два раза Новолуганское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

район населенного пункта Новотошковское – автоматические гранатометы, стрелковое оружие;

Попасную обстреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новгородского били из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие;

четыре раза обстреляли Зайцево из 120мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

дважды район населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем

Южное – автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских воинов были ранены в результате боев на Донбассе 11 июня. В то же время два оккупанта были убиты, еще 7 получили ранения.

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