ВСУ и "Л/ДНР" столкнулись на Донбассе: есть убитые и раненые

Один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены в результате боевых действий на Донбассе 12 июня.
В то же время ранение получил один украинский воин. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.
Всего 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
пять раз Водяное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
вблизи населенного пункта Марьинка – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
два раза Широкино – из автоматических гранатометов;
Новотроицкое из гранатометов различных систем;
дважды Старогнатовку – автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Лебединское – стрелковое оружие;
окраину Талаковки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 12 раз:
два раза Новолуганское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
район населенного пункта Новотошковское – автоматические гранатометы, стрелковое оружие;
Попасную обстреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета;
вблизи Новгородского били из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие;
четыре раза обстреляли Зайцево из 120мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
дважды район населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем
Южное – автоматический гранатомет и стрелковое оружие.
Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских воинов были ранены в результате боев на Донбассе 11 июня. В то же время два оккупанта были убиты, еще 7 получили ранения.
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