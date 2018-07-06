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Возвращаются на родину: Украине удалось освободить задержанных моряков

1.8тЧитать новость на украинском

Двух украинских моряков, которые были задержаны на корабле в Индонезии, освободят, и они смогут вернутся домой.

Как написал на своей странице в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, на этом консульская миссия еще не завершена.

"Миссия консула выполнена: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - пишет он.

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Украинцы были задержаны на борту рыболовного судна STS-50, принадлежащего южнокорейской компании Poseidon, передает Seafarersjournal.

Этот корабль находился в розыске из-за подозрений в незаконном рыбном промысле. Судно и ранее задерживали, но ему удавалось бежать.

Задержанный корабль

twitter.com/VasylKyrylych

Сообщается, что после нескольких дней преследования корабль, на борту которого находились украинские моряки, задержали пограничники из Индонезии.

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По информации родственника, один из моряков сел на судно в Китае.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Греция отпустила украинских моряков, которые провели полтора года в неволе.

Место
Индонезия
Объекты
морякиМинистерство иностранных дел Украины
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