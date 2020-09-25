Россия напросилась на "жесткую миссию", – военный эксперт

Одним из действенных вариантов для достижения мирного урегулирования ситуации на Донбассе является введение миротворцев на территорию Украины.

Однако в случае обострения боевых действий миссия будет не стабилизационной, а более жесткой. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.

"Есть такой формат – принуждение к миру. А Россия напрашивается на это", – заявил он.

Волошин объяснил, что есть миссии ООН, а есть операции Евросоюза.

"ЕС имеет свои вооруженные силы быстрого реагирования и тоже проводил операции, которые с натяжкой можно назвать стабилизационными – это военные операции для установления мира", – добавил эксперт, не исключая проведения подобной миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, в последнее время Минский формат "затормозил", а Россия заговорила языком ультиматумов.

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине будет нужна помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. И хотя этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня.

По словам Резникова, миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран "нормандской четверки".