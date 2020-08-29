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Волонтеры вспомнили героическую историю гибели комбрига ВСУ под Иловайском

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Комбриг ВСУ Павел Пивоваренко погиб в дни боев за Иловайск

Комбриг ВСУ Павел Пивоваренко погиб в дни боев за Иловайск.

В День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, прошло шесть лет с гибели комбрига 51 бригады ВСУ Павла Пивоваренко под Иловайском.

Историю его героического боевого пути напомнили на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Несмотря на свои подвиги, мужчина несколько лет был похоронен в безымянной могиле.

"29 августа 2014 года Украина потеряла несколько сотен защитников за несколько часов. Это одна из самых трагических дат российско-украинской войны. Если бы можно было измерить уровень трагичности и глубину боли, когда речь идет о павших воинах, то история Павла Пивоваренко была бы среди первых в таком списке", – пишут волонтеры.

Они напомнили, что во время боев 24-29 августа 51 бригада захватила 13 российских военнослужащих. Это было уникальным достижением, ведь на пленных потом обменяли более 200 захваченных врагом украинских воинов.

Также 51 бригада захватила в бою в Еленовке российский Т-72Б, а в бою в Агрономическом – новейший Т-72Б3. Кроме того, противотанковая батарея этого подразделения ВСУ в районе Кутейниково уничтожила пять единиц бронетехники ВС РФ.

Погибший под Иловайском комбриг 51 бригады ВСУ Павел Пивоваренко

Погибший под Иловайском комбриг 51 бригады ВСУ Павел Пивоваренко Facebook "Повернись живим"

"Благодаря мужеству и мастерству бойцов 51-й бригады захваченные десантники 98-й российской дивизии разоблачили агрессию РФ, и это резко и полностью изменило международное отношение к украинским событиям. 29 августа Павел до последнего пытался руководить боем, но при прорыве в составе колонны пропал без вести. На его бригаду повесили ответственность за все провалы на этом участке фронта, и 51 бригада была расформирована якобы за трусость", – вспоминают волонтеры.

После исчезновения полковника все, кто его знал, утверждали, что он не вышел из боя, исчез, или возможно, погиб. Некоторые вообще распускали слухи о том, что он якобы перешел на сторону врага.

На самом деле Герой погиб, до конца оставаясь со своими бойцами. Он стал одним из немногих командиров бригад ВСУ и НГУ, погибших во время российско-украинской войны.

"Пивоваренко не был изувечен, просто из-за чьего-то недосмотра его не узнали в морге и похоронили в безымянной могиле на Кушугумском кладбище под номером 3191. Среди тех, кого тогда, 30 августа, привезли во двор Запорожского областного отдела судебно-медицинской экспертизы, был и Павел Пивоваренко. Он был абсолютно узнаваем, в своей мультикамовский форме, которую приобрела жена, с оригинальной разгрузкой для автоматных рожков, которые в нескольких десятках экземпляров сделали кустарные умельцы, и даже каской", – рассказали волонтеры о трагическом завершении жизни защитника.

Они отметили, что медицинский осмотр показал, что полковник имел ранение в ногу, а также повреждения спины. Погиб Пивоваренко вследствие попадания осколка в голову.

В течение почти двух лет полковник считался пропавшим без вести. Опознан по результатам теста ДНК мужчина был только в 2016 году. Тогда же его перезахоронили в Киеве.

Вернись живым

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Михайлина Скорик, муж которой погиб в Иловайске в 2014 году, также поделилась воспоминаниями о личной трагедии. Женщина возобновила хронологию событий дня, когда оборвалась жизнь ее любимого, и рассказала, как живет с этой болью уже шесть лет.

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