Война за независимость Украины: на Донбассе подло убили трех военных ВСУ

На Донбассе за 4-5 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.

Так, 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Война на Донбассе "Деловая столица"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Опытное – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов;

дважды в районе населенного пункта Талаковка – из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе села Водяное – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз:

вблизи населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенного пункта Золотое-4 – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

в районе населенного пункта Станица Луганская – из стрелкового оружия.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, еще одного ранили", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 5 июня, враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" он совершил два обстрелы позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе села Водяное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие ВС Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к Операции Объединенных сил на Донбассе, получат премии в размере 3 тысяч гривен.

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