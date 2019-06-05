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Война за независимость Украины: на Донбассе подло убили трех военных ВСУ

1.6тЧитать материал на украинском

На Донбассе за 4-5 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.

Так, 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Деловая столица"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • дважды вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды в районе населенного пункта Опытное – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

  • вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из противотанковых ракетных комплексов;

  • дважды в районе населенного пункта Талаковка – из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь – из автоматических станковых гранатометов;

  • вблизи населенного пункта Пески – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе села Водяное – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны пять раз:

  • вблизи населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи населенного пункта Золотое-4 – из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

  • в районе населенного пункта Станица Луганская – из стрелкового оружия.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, еще одного ранили", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 5 июня, враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" он совершил два обстрелы позиций украинских защитников:

  • вблизи населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов;

  • в районе села Водяное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

Война за независимость Украины: на Донбассе подло убили трех военных ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие ВС Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к Операции Объединенных сил на Донбассе, получат премии в размере 3 тысяч гривен.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шут клялся мамой что остановит войну...ну а пока...он ест шаурму...ну и а пока дохнут там животные...нам на радость
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ну так выполните минские соглашения и никто больше не погибнет.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Подвесов Торсион, Как выполнить, если они их не читали?
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