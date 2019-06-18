Война за независимость: оккупанты устроили огненный ад ВСУ и поплатились

В понедельник, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз – с применением запрещенных минскоими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки три оккупанта получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза окраины населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Талаковка – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Пищевик – крупнокалиберные пулеметы;

трижды вблизи Водяного – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

три раза Павлополь – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новоселовка вторая – автоматические гранатометы;

Пески – минометы калибра 120 и 82 мм, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет;

вблизи Авдеевки – со 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

населенный пункт Марьинка – миномет калибра 82 мм;

Опытное – крупнокалиберный пулемет.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз:

четыре раза Южное – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

окраине Крымского – миномет калибра 82 мм;

Попасная - 82 мм миномет и станковый противотанковый гранатомет;

семь раз Луганское – миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Шумы – стрелковое оружие;

вблизи населенного пункта Новотошковское – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

окраине Новоалександровки – 120 мм миномет, вооружения БМП и станковый противотанковый гранатомет;

Золотое-4 – миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

С начала текущих суток, 18 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Луганское – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

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