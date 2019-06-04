Война за независимость: бойцы ВСУ дали отпор захватчикам на Донбассе

В понедельник, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.
Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.
украинские бойцы
ВВС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
трижды вблизи населенного пункта Новоселовская Вторая – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибров 120 мм и 82 мм;
вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
в районе населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;
трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Новотроицкое – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи села Водяное – из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Новозвановка – из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен.
С начала текущих суток, 4 июня, враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Опытное – со станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Владимир Зеленский назвал нового представителя Украины в Контактной группе по Донбассу. Им стал второй президент Украины Леонид Кучма.
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