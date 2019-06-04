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Война за независимость: бойцы ВСУ дали отпор захватчикам на Донбассе

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В понедельник, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.

украинские бойцы

украинские бойцы

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • трижды вблизи населенного пункта Новоселовская Вторая – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибров 120 мм и 82 мм;

  • вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

  • в районе населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

  • трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Новотроицкое – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи села Водяное – из автоматических станковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе населенного пункта Новозвановка – из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен.

Война за независимость: бойцы ВСУ дали отпор захватчикам на Донбассе

С начала текущих суток, 4 июня, враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Опытное – со станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Владимир Зеленский назвал нового представителя Украины в Контактной группе по Донбассу. Им стал второй президент Украины Леонид Кучма.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеМинские договоренности
Место
Украина
Теги
войнаНовости ДонбассаВСУООС
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это все понятно..одни герои...но вопрос...а когда шут ...прекратит войну????ведь он обещал....Сделать очень просто....просто дать команду...отвести войска на 30 км...и только...и сразу пркратят дохнуть животные...
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
СЛАВА ВОИНАМ УКРАИНЫ!!!! НЕТ КРЕПЧЕ ДУХОМ В МИРЕ СОЛДАТ, ЧЕМ УКРАИНСКИЙ ВОИН-КОЗАК!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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Golan Sim
Golan Sim
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гражданской войной стране, КИЕВСКИЙ КАГАНАТ продолжает ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
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2
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2 из 3 ответов | показать все
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ильичев Андрей, это обычное животное
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Kotlyar Vovchik, убогий у твоей бабки внук. Собака сутулая.
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