Война за независимость: бойцы ВСУ дали отпор захватчикам на Донбассе

В понедельник, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.

украинские бойцы ВВС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи населенного пункта Новоселовская Вторая – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибров 120 мм и 82 мм;

вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотроицкое – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Водяное – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новозвановка – из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен.

С начала текущих суток, 4 июня, враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Опытное – со станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Владимир Зеленский назвал нового представителя Украины в Контактной группе по Донбассу. Им стал второй президент Украины Леонид Кучма.

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