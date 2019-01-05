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Война на Донбассе: в штабе ООС сообщили хорошую новость

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 января украинские военные контролировали ситуацию, потерь у ВСУ нет.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское на Мариупольском направлении. Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – говорится в сообщении.

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"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – отметили в пресс-службе.

Война на Донбассе: в штабе ООС сообщили хорошую новость

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал ObozTV, ранее участник АТО Глеб Бабич спрогнозировал действия России во время новогоднего перемирия на востоке Украины.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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