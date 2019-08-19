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"Войдем 7 ноября!" Жириновский пригрозил взять Киев

1.5т Читать материал на украинском

Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова впал в маразм и пригрозил лично приехать в Киев для его взятия.

Более того, депутат нелегитимной Госдумы размечтался, что там прямо на вокзале его будут встречать пионеры с цветами. Неадекватный спич лидера ЛДПР прозвучал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я с утра буду на Киевском вокзале, буду провожать добровольцев", – начал делиться своими неадекватными мечтами Жириновский. Ему подыграл топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и едко предложил украинцам переименовать Центральный железнодорожный вокзал Киева в "Московский" по случаю планируемого прибытия туда Жириновского.

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''Долбанули бы Киев'': Жириновский вновь забредил вторжением России в Украину

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Новые Известия"

"Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять – слава освободителям "Новороссии"! И "Новороссию" не будем – слава освободителям Киева! Какой раз Киев будет освобожден уже? В 1943 7 ноября? И вот мы 7 ноября!" – продолжил делиться нетрезвыми планами скандальный российский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским. Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца ХХІ века.

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Жириновский Владимир Соловьев
Место
Россия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Нормально так Жирик троллит х0хлов)
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Semenov Igor
Semenov Igor
Киев? А зачем он нам, России, этот Киев? У нас что, своих забот мало? Нет, пусть Киев и вся Украина остается Украиной и население этой территории живет на Украине. А если Украина распадется на несколько частей - так это проблемы Украины, а не России. И если что-то распадается, значит так этому что-то предназначено судьбой и не надо этому мешать.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Semenov Igor, Вам, рассеи, нужен только доширак, Киев вам не нужен, там москиватм могут рога пообламывать.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Почему на него не обращают внимание психиатры ? Наверное считают уже безнадёжным .
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