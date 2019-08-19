"Войдем 7 ноября!" Жириновский пригрозил взять Киев

Скандальный российский политик Владимир Жириновский снова впал в маразм и пригрозил лично приехать в Киев для его взятия.
Более того, депутат нелегитимной Госдумы размечтался, что там прямо на вокзале его будут встречать пионеры с цветами. Неадекватный спич лидера ЛДПР прозвучал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я с утра буду на Киевском вокзале, буду провожать добровольцев", – начал делиться своими неадекватными мечтами Жириновский. Ему подыграл топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и едко предложил украинцам переименовать Центральный железнодорожный вокзал Киева в "Московский" по случаю планируемого прибытия туда Жириновского.
Владимир Жириновский
"Новые Известия"
"Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять – слава освободителям "Новороссии"! И "Новороссию" не будем – слава освободителям Киева! Какой раз Киев будет освобожден уже? В 1943 7 ноября? И вот мы 7 ноября!" – продолжил делиться нетрезвыми планами скандальный российский депутат.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским. Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца ХХІ века.
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