Военнопленный украинский командир поставил россиянам ультиматум

Командир захваченного Россией малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк потребовал обращаться с ним и его экипажем как с военнопленными.

Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков. Кроме того, 31-летний украинский моряк заявил следствию, что не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены.

"Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности", — рассказал правозащитник.

Командир захваченного РФ катера "Бердянск" Роман Мокряк

Напомним, Илья Новиков, который ранее выступал адвокатом бывшей заключенной в Российской Федерации Надежды Савченко, будет заниматься защитой украинцев, которые попали в плен после захвата их кораблей возле Керченского пролива.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.

4 декабря президент Украины Петр Порошенко встретился с семьями украинских моряков, которых россияне захватили в плен в Черном море, и заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы с оккупантами в борьбе за освобождение воинов ВМС.