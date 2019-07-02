С 2014-го года за время боевых действий на Донбассе, оказывая медицинскую помощь украинским военным на передовой, от вражеских пуль погибли по меньшей мере полсотни медицинских работников.

Именно такие данные в своем выступлении в октябре прошлого года предоставил тогдашний Президент Украины Петр Порошенко.

В сообщении на сайте Президента Украины отмечается, что почти четыре тысячи медиков приняли непосредственное участие в оказании неотложной медицинской помощи в зоне боевых действий на востоке Украинского государства.

С тех пор и до сегодняшнего дня "кровавая жатва войны" забрала еще несколько украинских представителей самой гуманной профессии.

22-го марта этого года в районе Новомихайловки вражеский снайпер попаданием в голову застрелил фельдшера 24-й "королевской" бригады старшего сержанта Владимира Маркевича.

Владимир Маркевич

А перед тем в феврале 2018 случился трагический случай, когда во время оказания медицинской помощи местному населению были обстреляны медики 10 отдельной горно-штурмовой бригады. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в нашу бронемашину (БРДМ) погибла 23-летняя медсестра бригады Сабина Галицкая.

Сабина Галицкая

1-го июля 2019 на Приазовье боевики российских войск в очередной раз наплевали на нормы международного права. Страница Facebook ООС сообщает, что "... во время выполнения боевого задания в районе проведения Операции Объединенных сил, спасая жизнь раненого собрата, погибли в результате вражеского обстрела военнослужащие Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко. Санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали в одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был коварно расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса".

Ирина Шевченко и Сергей Майборода

Машина погибших медиков на Донбассе inforesist.org

Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права (МГП).

Эти нормы имеют 10 основных пунктов, и в двух из них речь идет именно о случае с нападением на украинских медиков:

1. МГП защищает тех, кто не воюет, например гражданских лиц, медиков и гуманитарных работников.

2. МГП оговаривает, что медики, медицинский транспорт и больницы не могут подвергаться нападениям.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter жестко осудил нападение на украинских медиков. Он заявил, что "медицинский персонал и автомобили скорой помощи никогда не должны становиться целью".

Однако, читая обсуждение нападения на украинский автомобиль с красным крестом, на форумах "соседских милитарных сайтов" прослеживается определенная идеология, которая исповедует полное пренебрежение Международным гуманитарным правом.

Эту идеологию очень точно сформулировал один из авторов под ником "Димон":

"… если следовать всем этим правилам, то нафиг не война получится, а страйкбол какой-то. А вражеский медик - он такой же враг, хоть и с крестом красным. Сегодня медик, завтра – снайпер. Сегодня одного своего вылечил, а завтра одного нашего убъет. На то и война..."

Следуя этой идеологии полного пренебрежения любыми нормами, договорами и законодательством, боевики российских гибридных войск на оккупированном Донбассе очередной раз доказали, что их цель – война и смерть в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает нападение боевиков на украинских медиков и считает, что "это не только нарушение норм международного гуманитарного права, это - позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс о прекращении огня на Донбассе".

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