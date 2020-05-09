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9 мая • обновлено в 12:37
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В жутком ДТП на Закарпатье погиб сотрудник прокуратуры: фото и видео 18+

1.8т
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В селе Клячаново под Мукачево в пятницу, 8 мая, на трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Toyota.

В происшествии погиб 35-летний сотрудник апарата прокуратуры области Александр С. Также травмы получила пассажирка микроавтобуса, передает местный сайт Mukachevo.net (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте ДТП несколько часов работали правоохранители и медики. Как видно на фото и видео, обе машины превратились в кучу металла. Вероятно, произошло лобовое столкновение. Причина аварии устанавливается.

ДТП в Клячаново

ДТП в Клячаново

mukachevo.net

ДТП в Клячаново

ДТП в Клячаново

mukachevo.net

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП, в котором погиб человек, а также, по одной из версий, приняли участие девять авто.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
ДТП
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