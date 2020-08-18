В Славянске нашли массовое захоронение погибших во время боев в 2014 году

В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боев в 2014 году. Коллаж

В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

Об этом 18 августа сообщила пресс-служба управления полиции Донецкой области. Захоронение с неопознанными телами правоохранители обнаружили на территории кладбища.

"Эксгумацию организовал следственный отдел Славянского отдела полиции с участием следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Правоохранители отметили, что большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия.

Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году.

У погибших взяты биологические образцы для проведения экспертиз ДНК с возможностью в дальнейшем установить их личности.

"Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности", – рассказали в полиции.

Мероприятия проходили в течении двух дней по международным стандартам. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств.

Процедура проведена в рамках уголовного производства, открытого по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта (п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В полиции уточнили, что это уже не первая эксгумация, которая помогла установить судьбы без вести пропавших и обеспечить эффективное расследование обстоятельств их гибели.

Захоронение с неизвестными телами нашли на одном из кладбищ Славянска (Пресс-служба управления полиции Донецкой области)

Эксгумацию провели полицейские с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных Сил Украины" (Пресс-служба управления полиции Донецкой области)

У погибших взяты биологические образцы для проведения экспертиз ДНК (Пресс-служба управления полиции Донецкой области)

На раскопках присутствовали независимые эксперты от Международного комитета Красного Креста (Пресс-служба управления полиции Донецкой области)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Славянске правоохранители выявили 3 массовых захоронения. Проведена эксгумация тел, установлены личности 12 погибших. Эти люди погибли в начале и в середине июня 2014 года, когда Славянск находился под контролем террористов Гиркина.

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