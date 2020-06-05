Бойцы ВСУ проучили российских оккупантов на Донбассе, уничтожив их миномет.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник, опубликовав на YouTube соответствующее видео. Он отметил, что украинские военные точным ударом уничтожили оружие террористов, с помощью которого они совершили очередное нарушение режима тишины.

"Повтор по заявкам телезрителей. Неудавшийся забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны. Уничтожен 120-мм миномет, обстреливающий наши позиции. Минометный расчет пытался убежать от возмездия. Не убежали", – сказано в описании под видео.

Как писал OBOZREVATEL, из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора.

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