В ООН отреагировали на изнасилование в Кагарлыке: скандал с копами получил мировую огласку

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на скандал вокруг подозрения в изнасиловании женщины сотрудников Кагарлыкского отделения полиции на Киевщине.
Соответствующее заявление появилось на странице органа в Facebook. В нем напомнили о недопустимости применения силовых методов и пыток правоохранителями и потребовали провести тщательное расследование преступления.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сексуальном насилии и пытках в отношении женщины и мужчины в отделении полиции в Кагарлыке. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым", – отметили представители Миссии ООН.
Изнасилование в Кагарлыке
Кроме того, они призвали Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора Украины провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений, совершенных полицией, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке.
"Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после скандала, связанного с подозрением двоих копов Кагарлыка в изнасиловании молодой женщины, руководство отдела полиции отстранили, а сам отдел расформировали.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
По словам начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыкского отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В сети рассекретили имя и детали из личной жизни 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка.
Адвокат Евгений Мельниченко заявил, что жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке в отделение полиции привез сосед, заманив якобы на допрос по поводу ограблений в деревне. Мужчину сейчас разыскивают.
Позже в комментариях СМИ адвокат сообщил, что его подзащитная до сих пор находится в шоковом состоянии и нуждается в лечении.
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