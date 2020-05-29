В ООН отреагировали на изнасилование в Кагарлыке: скандал с копами получил мировую огласку

В ООН потребовали от ГБР и Офиса генпрокурора тщательного расследования

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В Кагарлыкском отделении полиции на Киевщине вспыхнул скандал: двоих правоохранителей заподозрили в изнасиловании 26-летней женщины

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на скандал вокруг подозрения в изнасиловании женщины сотрудников Кагарлыкского отделения полиции на Киевщине.

Соответствующее заявление появилось на странице органа в Facebook. В нем напомнили о недопустимости применения силовых методов и пыток правоохранителями и потребовали провести тщательное расследование преступления.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сексуальном насилии и пытках в отношении женщины и мужчины в отделении полиции в Кагарлыке. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым", – отметили представители Миссии ООН.

Изнасилование в Кагарлыке

Кроме того, они призвали Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора Украины провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений, совершенных полицией, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке.

"Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", – сказано в заявлении.

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