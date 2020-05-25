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25 мая • обновлено в 11:31
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На Киевщине расформировали отдел полиции: копов подозревают в изнасиловании

  • В больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании полицейскими

  • Департамент внутренней безопасности Нацполиции выяснил, что накануне женщину доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества

  • Причастность полицейских к ее избиению и изнасилованию подтвердилась

  • Подозреваемые полицейские уволены, руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован

2.1т
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Полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании 26-летней женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, 24 мая в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому были причастны сотрудники полиции.

Полицейских подозревают в изнасиловании 26-летней женщины

Полицейских подозревают в изнасиловании 26-летней женщины

Первоочередная проверка Департаментом внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Внутренняя безопасность задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания.

Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Вся информация передана в Государственное бюро расследований.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого ОП.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в российской Уфе трое полицейских изнасиловали свою коллегу на рабочем месте в помещении участка. Как выяснилось, один из полицейских (старший по званию) приказал прийти в кабинет девушке-дознавателю. Распивая алкогольные напитки, сослуживцы всю ночь издевались над жертвой.

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Место
Украина
Теги
полиция изнасилование
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