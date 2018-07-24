В Одессе у армии украли сотни тонн топлива: в ВСУ "полетели головы"

Министр обороны Украины Степан Полторак объявил о наложении дисциплинарных взысканий на ряд должностных лиц 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины (Одесса).

В частности, начальник Центра Евгений Король из-за выявленных злоупотреблений был лишен всех воинских званий, а в военную прокуратуру Украины было направлено обращение о начале уголовного производства, заявил глава ведомства во время брифинга во вторник, 24 июля в Киеве.

Кроме того, Король лишается права на пенсионное обеспечение и на пользование услугами медицинских учреждений Минобороны.

Аналогичное наказание постигло и начальника склада топливных материалов подполковника Андрея Масунова.

В свою очередь, старший офицер отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления тыла подполковник Дмитрий Изварин был уволен за служебное несоответствие

Данное решение было принято по результатам проверки, в ходе которой была обнаружена нехватка более 200 тонн дизельного топлива и ряд других нарушений на складах 46-го Объединенного центра обеспечения.

Полторак подчеркнул, что расценивает действия руководства Центра, как предательство Вооруженных сил Украины и предательство военных, которые сегодня выполняют боевые задачи.

По словам начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрий Марченко, предварительная сумма убытков в результате хищения топлива со складов составила более 6,4 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была разоблачена масштабная схемахищения денег у украинской армии.