"В Москве переживают": Россия приготовила "сюрприз" для жителей "ЛНР"

Россия собирается ввести режим жестких ограничений на пересечение границы РФ для частных транспортных средств и рейсовых автобусов, которые осуществляют регулярные рейсы из "ЛНР" на территорию страны на время проведения чемпионата мира по футболу.

Такая информация распространяется в руководстве "службы пограничной охраны МГБ ЛНР", сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что данные меры РФ введет с 12 июня по 17 июля. В свою очередь, на уровне среднего и младшего командного звена российские пограничники данную ситуацию своим "коллегам" в "ЛНР" не комментируют.

"В Москве очень переживают, чтобы, не дай Бог, "дыровские и лугандонские нищеброды" не вылезли на свет перед иностранными гостями и не опозорили "великую" Россию или, ещё хуже, не спровоцировали какой-то международный конфликт с вытекающими последствиями. Так что функция у "новороссов" была и остается прежней – быть пушечным мясом Кремля. Не более", – написал Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госпогранслужбе заявили, что РФ закроет границу также и для жителей "ДНР".