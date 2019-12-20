В МИДе озвучили сроки по обмену пленными "всех на всех"

Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти до 31 декабря.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Дипломат отметил, что об обмене пленными до конца 2019 года стороны, возможно, договорятся после видеоконференции между Украиной и Россией, которая пройдет 20 декабря.

Новости Раскрыты детали обмена пленными между Украиной и РФ

"Я надеюсь, что результаты skype-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, что наши парни и девушки будут дома. Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется, я думаю мы ее завершим", – сообщил Боднар.

Также он подчеркнул, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия.

"Сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия. Если кто-то хочет коммуницировать с представителями Луганска и Донецка, то у нас есть трехсторонняя контактная группа, в рамках которой происходит обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с урегулированием", – рассказал Боднар.

Отметим, в "Л/ДНР" заявили, что несколько десятков человек, которых им готовится передать Украина, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

Обмен пленными Остров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три шага: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неравным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В этой связи украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

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