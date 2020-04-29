Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев отреагировал на загадочную гибель двух граждан Украины в гостинице на острове Бали в Индонезии.

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По его словам, по состоянию на 29 апреля проводились анализы на вероятное наличие коронавируса COVID-19 в их телах. Об этом Погорельцев рассказал в комментарии РБК-Украина, отметив, что факт смерти подтвердила местная полиция.

"Вчера (28 апреля. – Ред.) Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Тела умерших доставлены в местную больницу. В настоящее время проводятся анализы на возможное наличие коронавируса COVID-19 в телах умерших", – подчеркнул он.

Полиция Бали и коронавирус. Иллюстрация

Предварительно, результаты тестирования будут известны 3 мая. Однако, по словам Погорельцева, если они окажутся отрицательными, то будет проведено вскрытие для установления причин смерти граждан Украины.

Он также отметил, что посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением для установления обстоятельств гибели украинцев, а также организации их репатриации.

"Департамент консульской службы и посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле", – подытожил Погорельцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины – причина смерти выясняется, но с места происшествия тела эвакуировали по протоколам COVID-19. В то же время местные жители не исключают возможности убийства во время ограбления.

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