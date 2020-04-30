В "Л/ДНР" больницы переполнены пациентами с пневмонией: COVID-19 у сотен

Оккупационные власти террористических "Л/ДНР" пытаются скрыть реальное состояние эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусом в ОРДЛО.

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В то же время, по данным украинской разведки, ныне больницы там переполнены больными. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"На временно оккупированных территориях нами зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по их "официальным данным" там лишь около полутора сотен таких случаев", – сообщил он.

По словам генерал-лейтенанта, большинство случаев заболеваний, имеющих сходные с COVID-19 симптомы, в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция.

Кроме этого, в ОРДЛО фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования.

"А медперсонал обязали под расписку не разглашать сведений по эпидемиологической ситуации", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" заявили о массовой вспышке коронавируса в их рядах. По их словам, она началась после визита на оккупированную территорию Донбасса зараженных российских кураторов.

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