В Крыму засекли отжатые внедорожники из "ЛНР"

Во вторник, 12 июня, в оккупированном Россией Крыму были замечены внедорожники из "ЛНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав снимки двух автомобилей, которые, как он предположил, могут быть ворованными.

"Крым. В Ливадии (Большая Ялта) замечены автомобили террористов из оккупированной Россией части Луганской области. Возможно, машины отжаты", - написано в сообщении.

Крым. В Ливадии (Большая Ялта) замечены автомобили террористов из оккупированной россией части Луганской области. Возможно, машины отжаты pic.twitter.com/NkwS3Xw7Vg — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Крыму засветилось авто с номерами Верховной Рады.