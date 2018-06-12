В Крыму засекли отжатые внедорожники из "ЛНР"

Во вторник, 12 июня, в оккупированном Россией Крыму были замечены внедорожники из "ЛНР".
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав снимки двух автомобилей, которые, как он предположил, могут быть ворованными.
"Крым. В Ливадии (Большая Ялта) замечены автомобили террористов из оккупированной Россией части Луганской области. Возможно, машины отжаты", - написано в сообщении.
Крым. В Ливадии (Большая Ялта) замечены автомобили террористов из оккупированной россией части Луганской области. Возможно, машины отжаты pic.twitter.com/NkwS3Xw7Vg— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 червня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Крыму засветилось авто с номерами Верховной Рады.
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.