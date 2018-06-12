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В Крыму засекли отжатые внедорожники из "ЛНР"

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Во вторник, 12 июня, в оккупированном Россией Крыму были замечены внедорожники из "ЛНР".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер КРЫМский бандеровец, опубликовав снимки двух автомобилей, которые, как он предположил, могут быть ворованными.

"Крым. В Ливадии (Большая Ялта) замечены автомобили террористов из оккупированной Россией части Луганской области. Возможно, машины отжаты", - написано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Крыму засветилось авто с номерами Верховной Рады.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
Объект
Новости ЛНР
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