"Украинцы должны убивать украинцев": Парубий озвучил план Путина по Крыму

Россия использует образование на оккупированных территориях Украины как оружие для "ментального порабощения".
Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время выступления на 140-й Ассамблее Межпарламентского союза, передает "Укринформ".
"Россия нарушает права на образование на родном языке, системно унижая граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях", – сказал Парубий.
Он отметил, что подобный "прием" используется Кремлем не только против Украины, но и других стран.
Парубий подчеркнул, что допуск международных мониторинговых миссий, в том числе и спецпредставителя ООН на оккупированные территории прямо свидетельствует о том, что "преступник осознает свое преступление".
"Детей граждан Украины на незаконно оккупированной территории насильно индоктринируют, превращая в сторонников русской имперской идеи. Россия в нарушение международного гуманитарного права целенаправленно готовит украинских граждан, проживающих в Крыму, к службе в российской армии и к войне против Украины. Украинцы должны убивать украинцев – это план Путина", – отметил председатель ВР.
Он напомнил о теракте в Керчи 17 октября 2018 года в Керчи, когда 18-летний студент местного Политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и стрелял из помпового ружья, убив 20 детей и ранив еще 50.
По словам спикера, Росляков был участником "военно-патриотических" тренировок, где его и научили готовить взрывчатку и стрелять.
Издание.ИНФО
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