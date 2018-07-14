Маскировались: украинский партизан рассказал о российский военных на Донбассе

Россия в начале вооруженной агрессии против Украины забрасывала своих военных на Донбасс небольшими хорошо вооруженными группами. Военные РФ пытались маскироваться под местных сепаратистов и "казаков", но их все равно узнавали.

Об этом рассказал в эфире программы "Грани войны" на ObozTV украинский партизан, бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов.

"В 2014 году, когда пришли российские солдаты, их было немного - по 20 человек приходили в каждый город, хорошо вооруженные. В частности, в Антраците они с атаманом Козициным заняли здание районной администрации. Их там было видно. На Донбассе большая часть людей говорит на русском языке, но этих сразу слышно по говору, что мы разговариваем с человеком из России. Они все были без опознавательных знаков, но очень хорошо вооружены. Было очень много оружия, которое не продается "на базаре", как говорит Путин. Они были на БТРах, на "Уралах", на КамАЗах, были пулеметы "Утес" у них. Луганский военный округ был расформирован в 1995 году, у нас не было такого вооружения", - рассказал Жемчугов.

"В августе 2014 года, когда началась открытая агрессия, шли танки и конкретные подразделения. Они не заходили в города, располагались возле городов, а в города заходило ростовское "казачество" и местные вооруженные коллаборанты. На сегодняшний день в Луганске на территории бывшего военного училища штурманов, где находится единственный сохранившийся на оккупированной территории аэродром, расположен штаб военной разведки российской армии, так называемого ГРУ", - сообщил он.

По словам партизана, у россиян был приказ – они старались по максимуму избегать контактов с местными жителями.

"В случае каких-то ситуаций они пускали сепаратистов и казачков, чтобы те говорили с местным населением. А они старались дистанцироваться", - отметил Жемчугов.

"Ночью российские солдаты без единого выстрела пересекли границу и зашли в дома мирных жителей Луганска. Они участвовали в грабежах, но только богатых, простых людей они не трогали. Когда украинская армия подошла, они начали из-за спин этих же мирных жителей стрелять в сторону украинской армии", - сообщил партизан.

По мнению Жемчугова, жителям Донбасса в начале российской оккупации "надо было просто брать ружья и их стрелять, так как они пришли в наш дом с автоматами".

"А когда опомнились, уже зашли подразделения российской армии и установился тоталитарный режим", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Жемчугов рассказал, как чеченцы "защищали русский мир" на Луганщине.