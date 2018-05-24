Украина ввела санкции против "РИА Новости"

Представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект" попали в список санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом свидетельствует приложение к решению СНБО от 2 мая 20018 года, опубликованном на сайте президента Украины в четверг, 24 мая, передает "Интерфакс-Украина".

В документе упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия Российское агентство международной информации РИА "Новости", а также ООО "Интерселект", через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы "РИА Новости Украина".

Санкции предполагают ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных услуг общего пользования, запрет увеличения уставного капитала компании, в которой юрлицо владеет долей в уставном капитале в размере 10% и более, а также блокирование доступу к ресурсу "РИА Новости Украина" (rian.com.ua).

Санкции введены на 3 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в Киеве СБУ провела обыски в офисе "РИА Новости Украина". Руководителю агентства Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в совершении госизмены (ч.1 ст.111 УК). Его задержали в порядке ст. 208 УПК.

Основанием для обысков в агентстве и задержания его руководителя стала оперативная информация, что в 2014-м его отправили в Крым вести подрывную деятельность.