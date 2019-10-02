"Угроза была большая": Москаль рассказал о попытках оторвать Закарпатье от Украины

Спецслужбы России в 2018 году пытались спровоцировать межэтнический конфликт в Закарпатье, чтобы оторвать регион от Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По его словам, местное население не позволило втянуть себя в провокационные действия.

На вопрос, существует ли угроза отделения Закарпатья, бывший глава ОГА ответил: "Угроза была очень большая в 2018 году. Тогда как по команде все, я не хочу давать перечень телеканалов, приехали в Закарпатье показывать, какие венгры – языка не знают, всякие глупости... ФСБ имеет очень большое влияние на СМИ".

По его словам, за данной провокацией стояло "пятое разведывательное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации".

"Путин своим указом пятое управление сделал, которое работает по Украине, по Грузии и по Молдове. Остальных они считают благонадежными и по ним не работают. Они укомплектованы, очень много этнических украинцев, разговаривают так хорошо, еще и на диалектах", – поведал Москаль.

Как отметил экс-глава области, если бы угрозу своевременно не сняли, "сегодня имели бы еще одну горячую точку – это Закарпатье".

"Дело в том, что местное население стало на мою сторону, на сторону облгосадминистрации, потому что там была попытка венгров стравить с украинцами. Но когда мы посмотрели, кого нанимали для проведения всяких провокационных действий… Я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить всех закарпатцев, что ни один из них не принимал участия в этих позорных акциях. Все были из Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской областей, но из Закарпатской не было никого", – отметил Москаль.

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее союзники Кремля из венгерской националистической партии "Йоббик" неоднократно требовали от Украины предоставить территориальную автономию Закарпатью.

В Украине такие заявление расценивали как часть спецоперации России по повторению в Закарпатье "донбасского сценария".

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