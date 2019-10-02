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2 октября • обновлено в 09:20
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"Угроза была большая": Москаль рассказал о попытках оторвать Закарпатье от Украины

1.4т Читать материал на украинском

Спецслужбы России в 2018 году пытались спровоцировать межэтнический конфликт в Закарпатье, чтобы оторвать регион от Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По его словам, местное население не позволило втянуть себя в провокационные действия.

На вопрос, существует ли угроза отделения Закарпатья, бывший глава ОГА ответил: "Угроза была очень большая в 2018 году. Тогда как по команде все, я не хочу давать перечень телеканалов, приехали в Закарпатье показывать, какие венгры – языка не знают, всякие глупости... ФСБ имеет очень большое влияние на СМИ".

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По его словам, за данной провокацией стояло "пятое разведывательное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации".

"Путин своим указом пятое управление сделал, которое работает по Украине, по Грузии и по Молдове. Остальных они считают благонадежными и по ним не работают. Они укомплектованы, очень много этнических украинцев, разговаривают так хорошо, еще и на диалектах", – поведал Москаль.

Как отметил экс-глава области, если бы угрозу своевременно не сняли, "сегодня имели бы еще одну горячую точку – это Закарпатье".

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"Дело в том, что местное население стало на мою сторону, на сторону облгосадминистрации, потому что там была попытка венгров стравить с украинцами. Но когда мы посмотрели, кого нанимали для проведения всяких провокационных действий… Я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить всех закарпатцев, что ни один из них не принимал участия в этих позорных акциях. Все были из Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской областей, но из Закарпатской не было никого", – отметил Москаль.

Москаль рассказал о попытках оторвать Закарпатье от Украины

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее союзники Кремля из венгерской националистической партии "Йоббик" неоднократно требовали от Украины предоставить территориальную автономию Закарпатью.

В Украине такие заявление расценивали как часть спецоперации России по повторению в Закарпатье "донбасского сценария".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Сепаратизм в Украине
Персона
Геннадий Москаль
Место
Украина Ужгород
Теги
венгры Закарпатья ФСБ
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hunt andres
hunt andres
Любимое занятие хо хла - по3,14здеть да попрыгать. Салом не корми)))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Моксаль не бреше. Вин у Криму працував... Вин знае. Вин мае досвид.
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Serov Oleg
Serov Oleg
теперь,после подписания формулы Штайнмайера,дело пойдет быстрее на землях Польши,Венгрии,Румынии,по недоразумению оказавшихся в составе окраины...пора возвращать их законным владельцам...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Serov Oleg, короче - декоммунизировать территории ...
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