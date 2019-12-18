Убийство Шеремета: Антоненко в СИЗО пошел на крайние меры

Музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко (Riffmaster) отказался давать показания по делу убийства журналиста Павла Шеремета, где он является подозреваемым в убийстве.
Об этом в Facebook сообщили его адвокаты Станислав Кулик, Константин Татарченко и Виталий Галенченко, которые посетили Антоненко в СИЗО.
"Следователь вчера (17 декабря) пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость", – говорится в сообщении.
Юристы отметили, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия.
"Он (Антоненко) до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, который о нем выкладывают. Поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", – отмечено в сообщении.
Также адвокаты сообщили, что Антоненко познакомился с другой подозреваемой по делу Юлей Кузьменко во время волонтерской деятельности.
Андрей Антоненко
"Их познакомил ее гражданский муж, с которым в процессе общения на байкерской тусовке они обнаружили, что Юля была ассистентом во время операции у сына, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Андрея", – рассказали юристы.
С другими фигурантами уголовного дела Антоненко не знаком, но возможно с ними встречался.
"Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем: ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов. С Андреем часто после выступлений вместе фотографируются люди, но не со всеми он в дальнейшем общается ", – акцентировали юристы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
По решению суда, Яну Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко заключили под стражу до 8 февраля.
Андрей Антоненко на суде заявил, что невиновен. Он также указал на различия между собой и подозреваемым с камер наблюдения.
Находясь в СИЗО, Андрей Антоненко написал письмо маме убитого журналиста.
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