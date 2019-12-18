Убийство Шеремета: Антоненко в СИЗО пошел на крайние меры

Музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко (Riffmaster) отказался давать показания по делу убийства журналиста Павла Шеремета, где он является подозреваемым в убийстве.

Об этом в Facebook сообщили его адвокаты Станислав Кулик, Константин Татарченко и Виталий Галенченко, которые посетили Антоненко в СИЗО.

"Следователь вчера (17 декабря) пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость", – говорится в сообщении.

Юристы отметили, что Антоненко будет давать показания, но только после того, как убедится в беспристрастности следствия.

"Он (Антоненко) до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, который о нем выкладывают. Поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", – отмечено в сообщении.

Также адвокаты сообщили, что Антоненко познакомился с другой подозреваемой по делу Юлей Кузьменко во время волонтерской деятельности.

Андрей Антоненко

"Их познакомил ее гражданский муж, с которым в процессе общения на байкерской тусовке они обнаружили, что Юля была ассистентом во время операции у сына, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Андрея", – рассказали юристы.

С другими фигурантами уголовного дела Антоненко не знаком, но возможно с ними встречался.

"Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем: ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов. С Андреем часто после выступлений вместе фотографируются люди, но не со всеми он в дальнейшем общается ", – акцентировали юристы.

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