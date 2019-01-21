Убийство Гандзюк: возможный организатор объявлен в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц. В частности, Левину предъявлены подозрения по ч. 2 п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса.

На данный момент уже получено разрешение суда на его задержание.

Екатерина Гандзюк "Радио Свобода"

Из поля зрения правоохранителей Левин исчез 19 августа 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), впоследствии преступление переквалифицировано на умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего (ч. 2 ст. 121). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

После расследования в херсонской полиции дело об умышленном убийстве было передано в Главное следственное управление СБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что ему известны, как минимум, три фамилии основных заказчиков убийства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся