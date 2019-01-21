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Убийство Гандзюк: возможный организатор объявлен в розыск

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Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц. В частности, Левину предъявлены подозрения по ч. 2 п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса.

На данный момент уже получено разрешение суда на его задержание.

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

"Радио Свобода"

Из поля зрения правоохранителей Левин исчез 19 августа 2018 года.

Убийство Гандзюк: возможный организатор объявлен в розыск

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Екатерина Гандзюк
Место
УкраинаХерсон
Тег
умерла Катя Гандзюк
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Приходько Егор
Приходько Егор
Порошенко объявлен в Розыск? а как же Бузина? Шеремет и другие убитые на украине репортеры? Порошня пиарится на заказанных собой же убиствах. сам заказал, сам приказал расследовать.
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