"Убийство" Бабченко: в АП сообщили, когда обнародуют доказательства против Кремля

Доказательства причастности российских спецслужб к подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко могут быть обнародованы уже в ближайшее время.

Как передает УКРИНФОРМ, об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, отметив, что предоставление доказательств очень важно для сохранения доверия к государству со стороны его международных партнеров.

"Ожидаем, что украинские органы безопасности в ближайшее время предоставят обществу и международному сообществу четкие доказательства связи с Россией, а также предоставят ответы на до сих пор открытые вопросы – чем раньше, тем лучше", - рассказал Елисеев.

Он напомнил также, что недавно глава СБУ и генеральный прокурор уже провели встречи с послами стран Большой семерки и членов ЕС, и ответили на их вопросы.

"Но нам нужно дождаться окончания следствия, прежде чем получим ответы на все вопросы. Чтобы сохранить доверие со стороны наших иностранных партнеров и журналистов, украинские силовые органы обязаны сообщить об итогах следствия и предоставить доказательства причастности России. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - сообщил он.

Елисеев также добавил, что спецоперация с Бабченко заслуживает одобрения, поскольку была проведена успешно.

Напомним, 29 мая стало известно об "убийстве" Бабченко в собственной квартире, но 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко, а вскоре арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о списке из 47 человек, на которых также готовились покушения.