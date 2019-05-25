Убийства не было? В деле о пропажи водителя BlaBlaCar случился неожиданный поворот

Адвокат Дмитрия Голуба – фигуранта расследования гибели водителя BlaBlaCar Тараса Познякова – Роман Клименко заявил, что, возможно, "никакого убийства не было".

Такую версию правозащитник озвучил во время заседания Киево-Святошинского суда 24 мая, пишет издание "Крапка". Клименко отметил, что обвинение его клиента якобы базируется только на предположениях.

"В профиле Тараса Познякова в социальных сетях есть активность в 2016, 2017 и 2018 годах. Может, убийства и не было. Я считаю, что эта версия имеет право на существование", – сказал адвокат.

Он рассказал и о второй версии событий. По словам юриста, между львовянином Тарасом Позняковым и его попутчиками мог возникнуть случайный конфликт.

"Допустим, что доказательства собраны законным путем и подтверждают убийство Познякова именно Голубом. Можно допустить, что Голуб был в автомобиле. Мог произойти конфликт с Луаном Кингисеппом (второй подозреваемый. – Ред.), который сидел на переднем сиденье, и прозвучало три выстрела.

Возможно, что Голуб помогал товарищу спрятать автомобиль. То есть авто было использовано не для присвоения, а чтобы скрыть преступление. В любом случае я уверен, что Голуб не совершал преступление", – заявил адвокат.

Также, по мнению защитника Голуба, со стороны обвиняемого "нелогично светиться" на видео на заправке, а потом совершать преступление.

Убитый Тарас Позняков и подозреваемый Дмитрий Голуб Крапка

Как писал OBOZREVATEL, история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

Подозрения пали на Луана Кингисеппа, 25-летнего уроженца России и участника войны на Донбассе в составе "Правого сектора", а также на Дмитрия Голуба.

В конце марта 2019 года в жилом доме в Голосеевском районе Киева Кингисепп погиб от взрыва гранаты.

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