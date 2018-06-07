У СБУ есть еще один задержанный по делу Бабченко - СМИ

У следствия по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко есть еще один свидетель, который может быть "техническим" организатором процесса по поиску киллеров и получению оружия.

Именно этому человеку подозреваемый в организации "убийства" Бабченко Борис Герман, якобы, передавал указания от заказчика, сообщает INSIDER со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, этот человек задержан, находится под стражей. Правоохранители частично "засветили" его послам и журналистам из списка. Его же разговор с Германом о "цене на рынке" киллеров, правоохранители, скорее всего, позже собираются обнародовать в виде доказательства.

Именно из его переписки с Германом, по данным источников, спецслужбы и вытащили "список 30", который за пару часов разросся до "списка 47". Это произошло после того, как свое участие во встрече с руководителями СБУ и ГПУ 1 июня подтвердили 17 журналистов.

По данным источников среди правоохранителей, именно этот список они продолжают пополнять, доставая удаленные файлы с телефонов Германа и задержанного "свидетеля".

Отмечается, что никаких аудиозаписей разговоров Германа с российскими кураторами в зафиксированном СБУ виде не существует. Есть только его разговор с "свидетелем", где они обсуждают суммы за убийства людей из списка и торгуются.

По имеющейся информации, в отличие от Германа, "технический организатор процесса" является "подкованным человеком в вопросах, о которых говорит".

Скорее всего, именно этот человек и был звеном, связывавшей Германа из "киллером" Алексеем Цымбалюком. Кто он – точно не известно.

По информации издания, имя заказчика "убийства Бабченко" было известно спецслужбам до инсценировки, но за несколько дней до "смерти" журналиста он бежал в Россию. Второй транш по Бабченко от Германа "киллеру" Цимбалюку, как на это рассчитывали силовики, тоже передан не был.

Идеологических мотивов, по данным следствия, у Германа не было, однако он имеет проблемы с деньгами и бизнесом, а его отец – довольно известный в узких кругах человек. Информация о существовании "списка 30" была известна спецслужбам до задержания Германа.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко, а вскоре арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.

Позже стало известно о списке из 47 человек, на которых также готовились покушения. Список был опубликован СМИ, после чего СБУ подтвердила его подлинность.