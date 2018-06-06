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Тут "Новороссия" и "Оплот": популярный украинский курорт угодил в скандал

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В Затоке Одесской области по телевидению показывают сепаратистские каналы террористов "Л/ДНР".

Бывший заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская опубликовала на своей странице в Facebook соответствующие фотографии, обратившись к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Приезжайте в Затоку Одесской области, посмотрите "Новороссию" и "Оплот"! Сразу в отеле, недалеко от моря, в 900 км от Донецка и 1200 от страны-оккупанта. И это не приграничный район в ПМР. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Сергей Костинский (член Нацсовета по вопросам теле и радиовещания. – Ред.), ты единственный, кто услышишь из той конторы. Министерство информационной политики Украины и Служба безопасности - не говорите, что не знали", – подписала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство информационной политики Украины составило список сайтов, которые рекомендованы для запрета в стране.

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Темы
российская пропагандаСепаратизм в Украине
Персона
Соломия Бобровская
Место
УкраинаОдесса
Объекты
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радовещанияСлужба безопасности Украины
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