"Бомбы есть, а кораблей – нет!" Цимбалюк потроллил Россию из-за "Северного потока-2"

Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил стеб России из-за введения против нее санкций США, которые заблокировали строительство газопровода "Северный поток-2".

В своем видеоблога на YouTube он отреагировал на возмущения министра иностранных дел России по этому поводу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, глава МИД страны-агрессора заявил, что столкнулся с очень труднопонимаемой ситуацией. Ведь он лично знал американских политиков, которые выступили с таким смелым демаршем против Российской Федерации. "Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести!" – вспылил он.

Роман Цимбалюк

В свою очередь, Цимбалюк отметил, что Россия постоянно хвастается новым смертоносным оружием, в то время, как у нее нет ресурсов и оборудования для реализации важнейших стратегических проектов.

"Это история про "Северный поток-2". И показывает она только одно – что Запад, если сильно хочет прищучить Россию, в первую очередь говорю о США, они находят способы. Потому что выясняется, что у России так много длинных и толстых бомб и ракет, а кораблей, которые способны укладывать трубы на дно Балтийского моря, нет", – подколол он страну-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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