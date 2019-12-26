"Бомбы есть, а кораблей – нет!" Цимбалюк потроллил Россию из-за "Северного потока-2"

Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил стеб России из-за введения против нее санкций США, которые заблокировали строительство газопровода "Северный поток-2".
В своем видеоблога на YouTube он отреагировал на возмущения министра иностранных дел России по этому поводу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, глава МИД страны-агрессора заявил, что столкнулся с очень труднопонимаемой ситуацией. Ведь он лично знал американских политиков, которые выступили с таким смелым демаршем против Российской Федерации. "Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести!" – вспылил он.
Роман Цимбалюк
В свою очередь, Цимбалюк отметил, что Россия постоянно хвастается новым смертоносным оружием, в то время, как у нее нет ресурсов и оборудования для реализации важнейших стратегических проектов.
"Это история про "Северный поток-2". И показывает она только одно – что Запад, если сильно хочет прищучить Россию, в первую очередь говорю о США, они находят способы. Потому что выясняется, что у России так много длинных и толстых бомб и ракет, а кораблей, которые способны укладывать трубы на дно Балтийского моря, нет", – подколол он страну-оккупанта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
В итоге швейцарские корабли, которые должны были осуществлять прокладку труб по дну Балтийского моря, вышли из проекта. А российские корабли, как оказалось, не смогут справиться с этой задачей.
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