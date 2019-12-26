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26 декабря • обновлено в 10:58
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"Бомбы есть, а кораблей – нет!" Цимбалюк потроллил Россию из-за "Северного потока-2"

2.6т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил стеб России из-за введения против нее санкций США, которые заблокировали строительство газопровода "Северный поток-2".

В своем видеоблога на YouTube он отреагировал на возмущения министра иностранных дел России по этому поводу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, глава МИД страны-агрессора заявил, что столкнулся с очень труднопонимаемой ситуацией. Ведь он лично знал американских политиков, которые выступили с таким смелым демаршем против Российской Федерации. "Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести!" – вспылил он.

Новости
Будут строить и зимой: Германия выдала новое разрешение для "Северного потока-2"

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

В свою очередь, Цимбалюк отметил, что Россия постоянно хвастается новым смертоносным оружием, в то время, как у нее нет ресурсов и оборудования для реализации важнейших стратегических проектов.

"Это история про "Северный поток-2". И показывает она только одно – что Запад, если сильно хочет прищучить Россию, в первую очередь говорю о США, они находят способы. Потому что выясняется, что у России так много длинных и толстых бомб и ракет, а кораблей, которые способны укладывать трубы на дно Балтийского моря, нет", – подколол он страну-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Санкции против России
Персоны
Роман Цимбалюк Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вау! Умилительно слышать подобные подколки от граждан Украины. Это типа вылазишь ты из новенькой "Лады", а тут из мусорного контейнера высовывается патлатая, небритая голова бомжа с прилипшими объедками и толстенным слоем грязи, и орёт тебе: "Ну ты и лох, Ауди купить не можешь!".
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фил филька
фил филька
лопушок не догоняет. трубоукладчик дорогая штука. должен окупаться. в европе всего две конторы у кого они есть.и то одна показала убытки за последний отчетный период.причина - не так много заказов. так что строительство ради строительства оставь ушастик себе))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Раскрыт секрет больших ушей Ромки-тролля. Его уже несколько лет пытаются за уши вышвырнуть из России вукраину, но пока что все попытки не дали результата. СУГС, ёпста
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