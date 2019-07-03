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Террористы затихли на Донбассе после мощной ответки ВСУ: все детали

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На Донбассе 2 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, восемь раз при этом были применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

В результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил боевое травмирование один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24"

Были обстреляны опорные пункты украинских военных возле населенных пунктов Лебединское, Марьинка, Новотроицкое, Красногоровка, Широкино, Новолуганское, Болотное.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки, 2 июля один оккупант уничтожен и двое ранены", – сказано в сообщении.

От начала текущих суток, 3 июля, вражеских обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Террористы затихли на Донбассе после мощной ответки ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных, двое были ранены. В ответ Вооруженные силы Украины ликвидировали трех оккупантов, еще пятеро получили ранения.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Пигин Макс
Пигин Макс
"В 19:00 ВСУ открыли огонь в направлении населенного пункта Ясиноватая с применением БМП-2. Всего было совершено 60 выстрелов. В результате обстрела зафиксированы повреждения домостроения по адресу: улица Есенина, 11"
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Пигин Макс
Пигин Макс
В 19:00 ВСУ открыли огонь в направлении населенного пункта Ясиноватая с применением БМП-2. Всего было совершено 60 выстрелов. В результате обстрела зафиксированы повреждения домостроения по адресу: улица Есенина, 11
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