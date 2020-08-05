Террористы на Донбассе ночью обстреляли ВСУ из гранатомета

На Донбассе среди ночи 5 августа террористы обстреляли позиции украинских военных из подствольного гранатомета в районе поселка Шумы.

Об это сообщили в сводке штаба ООС. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, 30 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению командующего Объединенных сил только за эти сутки было разминировано почти 7 гектаров территорий.

По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома, выполняя работы различной степени тяжести. За прошедшие сутки такие работы проводились на 27 объектах.

На контрольных пунктах въезда-выезда украинские военные оказали медицинскую и другую помощь 39 гражданам Украины.

Также, пожарные из состава Объединенных сил за сутки потушили 41 пожар.

Сводка ООС на вечер 5 августа (Facebook ООС)

Террористы обстреляли позиции ВСУ из гранатомета (Facebook ООС)

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России на Донбассе за прошедшие сутки, 4 августа, совершили три провокационных выстрела в сторону позиций Объединенных сил. Однако ВСУ удалось удержать контроль над ситуацией.