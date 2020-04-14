Террористы на Донбассе начали "отлов" заробитчан из России

Террористы "Л/ДНР" активно занялись вербовкой украинцев, которые из-за карантина вернулись с заработок в России на Донбасс.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что российские оккупанты решили воспользоваться пандемией и развернули целую рекрутинговую кампанию на временно оккупированных территориях.

"Командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места с введением карантинных мероприятий", – говорится в сообщении.

Террористы на Донбассе "5 канал"

В связи с этим российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами вступить на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.

При этом командиры российских передовых подразделений, в которых наблюдается высокий некомплект личного состава, пытаются обеспечить первоочередность получения пополнения, мотивируя представителей военных комиссариатов "денежными вознаграждениями".

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

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