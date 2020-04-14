Главная Новости
14 апреля • обновлено в 15:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы на Донбассе начали "отлов" заробитчан из России

1.5т
Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" активно занялись вербовкой украинцев, которые из-за карантина вернулись с заработок в России на Донбасс.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что российские оккупанты решили воспользоваться пандемией и развернули целую рекрутинговую кампанию на временно оккупированных территориях.

"Командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места с введением карантинных мероприятий", – говорится в сообщении.

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

"5 канал"

В связи с этим российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами вступить на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.

При этом командиры российских передовых подразделений, в которых наблюдается высокий некомплект личного состава, пытаются обеспечить первоочередность получения пополнения, мотивируя представителей военных комиссариатов "денежными вознаграждениями".

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это тех заробитчан ,что размовляют на свинячий очень.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги