Террористы на Донбассе били по ВСУ из гранатометов: зафиксировано восемь нарушений перемирия

За прошедшие сутки, 8 августа, российские террористы на Донбассе восемь раз нарушили режим перемирия, семь из которых – огневые провокации. В частности оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в сторону позиций ВСУ. Среди личного состава защитников Украины боевых потерь и ранений нет.

Как сообщили в сводке на странице штаба ООС в Facebook, неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Впрочем они были готовы к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению. Наши граждане могут быть уверенными в том, что ВСУ – это надежный щит, который защищает каждого из нас. Слава Украине!" – заверили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL 7 августа вооруженные формирования России трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреливали позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Шумов и Травневого из подствольного гранатомета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.