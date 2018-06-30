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Террористы "ДНР" рассмешили сеть "опасной спецоперацией": опубликовано видео

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В сети высмеяли видео, на котором террористы "ДНР" хвалятся подкопом, якобы позволяющим добраться прямо до позиций ВСУ.

Соответствующими роликами поделился на своей странице в Twitter блогер с ником Necro Mancer, поставив под одним из них хештег #чотаржу.

В комментариях к видео на YouTube сказано, что боевики якобы вырыли на передовой целую систему подземных тоннелей, ведущей, в частности, к позициям украинских военных на авдеевской промзоне.

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"Донбасское "метро" появилось на передовой для того, чтобы в случае масштабного наступления Киева можно было подорвать первую линию блиндажей украинских военных", - сказано в сообщении.

"Обезьяны хоть в ту сторону копают? А то "он шел на Одессу, а вышел к Херсону", "Главное, укропам не забыть рассказать, что под них подкопали сильно секретный подкоп", "Уголек добывают?", "Под Ростов копают?" - с сарказмом отнеслись к идее террористов пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дончане подняли на смех "трибунал" оккупантов, созданный в лучших традициях "распятых мальчиков".

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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