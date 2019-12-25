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25 декабря • обновлено в 15:12
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Террористы "ДНР" обстреляли ракетами бригаду ВСУ: все детали

5.1т
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Днем 25 декабря российские террористы "ДНР" обстреляли подразделение 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Красногоровки.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам, оккупанты осуществили два пуска управляемых ракет. В результате поражена машина "Урал".

"Пуски осуществлены со стороны Старомихайловки. Наши бойцы, к счастью, не пострадали. Война продолжается", – отметил он.

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Ракета

Ракета

"Факты ICTV"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, ранив одного украинского военнослужащего.

  • Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ДНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина ждет от Байдена секторальных санкций. агенту трампу конец
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Akatiev Alexandr
Akatiev Alexandr
ПВО ракеты не очень внушительные нужно было писателю статьи добавить фото СС-18. Для устрашения лохов.
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Да что уж там, пишите, что атомными бомбами...))))
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