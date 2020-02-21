Тревога осталась: что происходит в Новых Санжарах после бунта жителей

Градус волнения в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, значительно снизился. С утра, 21 февраля, потасовок с силовиками не было. Но тревога у местных жителей осталась.
Люди говорят, что персонал медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" спокойно передвигается по территории поселка.
"Ко мне сегодня на работу приходили сотрудники санатория", – рассказал OBOZREVATEL местный житель Андрей. Правда, имеют ли работники медцентра контакт с эвакуированными, мужчина не знает.
Также люди отмечают, что в аптеках поселка не найти масок. Их массово раскупили.
Противостояния в Новых Санжарах
Местные жители говорят, что "гости из Китая" расположены в отдельном корпусе. Ближайшие жилые дома находятся от него на расстоянии 250-300 метров.
Новые Санжары
Google. Maps
Ранее депутаты местного Новосанжарского совета в своем обращении к украинским властям заявляли, что медучреждение не приспособлено к лечению инфекционных заболеваний.
Номера в медицинском центре "Новые Санжары"
Facebook Антона Геращенко
В то же время на официальном сайте Национальной гвардии Украины указано, что в медцентре есть все необходимое и он расположен в отдалении от основной заселенной территории.
"Эвакуированные граждане, которым нужно будет пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями. Территория учреждения охраняется. Действует пропускной режим", – говорится в официальном обращении.
Facebook Александра М.
Меж тем эвакуированные украинцы опубликовали видео состояния номеров в санатории. По их словам, душ бьется током, а дверь не закрывается.
Впрочем, некоторые настроены позитивно. Один из привезенных 20 февраля украинцев Александр М. сделал селфи на фоне санатория. "В Новых Санжарах погода просто суперовая. Температура 36,6", – подписал он снимок
Напомним, что 20 февраля в Новых Сажарах были жесткие противостояния местных жителей с полицией из-за украинских граждан, эвакуированных из Китая, где зафиксирована вспышка коронаваруса COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове.
Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине, но местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.
В итоге против протестующих применили военную спецтехнику. Силовики начали расчищать проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы освободить дорогу.
Докторам, которых направили в Новые Санжары, выдали каски и бронежилеты, чтобы они безопасно смогли добраться туда, где разместят эвакуированных.
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