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21 февраля • обновлено в 14:47
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Потасовок нет, но тревога осталась: что происходит в Новых Санжарах после бунта жителей

1.8т
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Градус волнения в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, значительно снизился. С утра, 21 февраля, потасовок с силовиками не было. Но тревога у местных жителей осталась.

Люди говорят, что персонал медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" спокойно передвигается по территории поселка.

"Ко мне сегодня на работу приходили сотрудники санатория", – рассказал OBOZREVATEL местный житель Андрей. Правда, имеют ли работники медцентра контакт с эвакуированными, мужчина не знает.

Также люди отмечают, что в аптеках поселка не найти масок. Их массово раскупили.

Противостояния в Новых Санжарах

Противостояния в Новых Санжарах

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Как встречали людей из Китая в мире: участникам "побоища" в Новых Санжарах на заметку

Местные жители говорят, что "гости из Китая" расположены в отдельном корпусе. Ближайшие жилые дома находятся от него на расстоянии 250-300 метров.

Новые Санжары

Новые Санжары

Google. Maps

Ранее депутаты местного Новосанжарского совета в своем обращении к украинским властям заявляли, что медучреждение не приспособлено к лечению инфекционных заболеваний.

Номера в медицинском центре "Новые Санжары"

Номера в медицинском центре "Новые Санжары"

Facebook Антона Геращенко

В то же время на официальном сайте Национальной гвардии Украины указано, что в медцентре есть все необходимое и он расположен в отдалении от основной заселенной территории.

"Эвакуированные граждане, которым нужно будет пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями. Территория учреждения охраняется. Действует пропускной режим", – говорится в официальном обращении.

Тревога осталась: что происходит в Новых Санжарах после бунта жителей

Facebook Александра М.

Меж тем эвакуированные украинцы опубликовали видео состояния номеров в санатории. По их словам, душ бьется током, а дверь не закрывается.

Впрочем, некоторые настроены позитивно. Один из привезенных 20 февраля украинцев Александр М. сделал селфи на фоне санатория. "В Новых Санжарах погода просто суперовая. Температура 36,6", – подписал он снимок

Тревога осталась: что происходит в Новых Санжарах после бунта жителей

Напомним, что 20 февраля в Новых Сажарах были жесткие противостояния местных жителей с полицией из-за украинских граждан, эвакуированных из Китая, где зафиксирована вспышка коронаваруса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах Эксклюзив
Место
Украина Полтава
Тег
протест
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