Тревога осталась: что происходит в Новых Санжарах после бунта жителей

Градус волнения в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, значительно снизился. С утра, 21 февраля, потасовок с силовиками не было. Но тревога у местных жителей осталась.

Люди говорят, что персонал медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" спокойно передвигается по территории поселка.

"Ко мне сегодня на работу приходили сотрудники санатория", – рассказал OBOZREVATEL местный житель Андрей. Правда, имеют ли работники медцентра контакт с эвакуированными, мужчина не знает.

Также люди отмечают, что в аптеках поселка не найти масок. Их массово раскупили.

Противостояния в Новых Санжарах

Местные жители говорят, что "гости из Китая" расположены в отдельном корпусе. Ближайшие жилые дома находятся от него на расстоянии 250-300 метров.

Новые Санжары Google. Maps

Ранее депутаты местного Новосанжарского совета в своем обращении к украинским властям заявляли, что медучреждение не приспособлено к лечению инфекционных заболеваний.

Номера в медицинском центре "Новые Санжары" Facebook Антона Геращенко

В то же время на официальном сайте Национальной гвардии Украины указано, что в медцентре есть все необходимое и он расположен в отдалении от основной заселенной территории.

"Эвакуированные граждане, которым нужно будет пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями. Территория учреждения охраняется. Действует пропускной режим", – говорится в официальном обращении.

Facebook Александра М.

Меж тем эвакуированные украинцы опубликовали видео состояния номеров в санатории. По их словам, душ бьется током, а дверь не закрывается.

Впрочем, некоторые настроены позитивно. Один из привезенных 20 февраля украинцев Александр М. сделал селфи на фоне санатория. "В Новых Санжарах погода просто суперовая. Температура 36,6", – подписал он снимок

Напомним, что 20 февраля в Новых Сажарах были жесткие противостояния местных жителей с полицией из-за украинских граждан, эвакуированных из Китая, где зафиксирована вспышка коронаваруса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове.

Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине, но местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

В итоге против протестующих применили военную спецтехнику. Силовики начали расчищать проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы освободить дорогу.

Докторам, которых направили в Новые Санжары, выдали каски и бронежилеты, чтобы они безопасно смогли добраться туда, где разместят эвакуированных.

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