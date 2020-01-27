Стало известно имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 26 января погиб солдат 28 ОМБр ВСУ Евгений Щуренко из Одесской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель "Книги памяти погибших за Украину" Святослав Смук.

Известно, что Герой был механиком-водителем 28-й ОМБр родом из села Лески Килийского района Одесской области.

Евгений Щуренко Facebook Святослава Смука

"Погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи города Красногоровка Донецкой области. 27 января ему бы исполнилось 42 года. Вечная память", – написал Смук и опубликовал фото погибшего защитника Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января на войне за независимость Украины на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Одним из них оказался командир отделения ВСУ Антон Хоба с Сумщины. Герой находился на передовой с 2015 года.

Также стало известно, что 25 января на Донбассе в зоне проведения ООС погиб военнослужащий ВСУ Михаил Ошурко из Ривненской области.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся