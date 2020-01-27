Главная Новости
27 января • обновлено в 10:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Стало известно имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

309
Читать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 26 января погиб солдат 28 ОМБр ВСУ Евгений Щуренко из Одесской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель "Книги памяти погибших за Украину" Святослав Смук.

Известно, что Герой был механиком-водителем 28-й ОМБр родом из села Лески Килийского района Одесской области.

Евгений Щуренко

Евгений Щуренко

Facebook Святослава Смука

Новости
"Война забирает лучших!" На Донбассе погиб молодой командир ВСУ: фото

"Погиб вчера, 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи города Красногоровка Донецкой области. 27 января ему бы исполнилось 42 года. Вечная память", – написал Смук и опубликовал фото погибшего защитника Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги