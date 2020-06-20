Совершено покушение на бывшую пленницу и важного свидетеля преступлений 'ДНР' Валентину Бучок

В Константиновке Донецкой области совершено покушение на бывшую пленницу "ДНР" Валентину Бучок.

Об этом в Facebook сообщила медик 128-й бригады ВСУ Татьяна Борисенко. Она уточнила, что женщина подорвалась на растяжке 20 июня возле своего дома.

"Сегодня возле своего подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок. Женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит и говорит правду", – отметила Борисенко.

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