"Сломалось авто": в Украине мошенники придумали новый развод для водителей

На трассе Киев-Одесса, в районе села Старые Маяки (Ширяевского района Одесской области), орудуют мошенники.

Как сообщили очевидцы, группа людей останавливает автомобили, заявляя, что их авто сломалось, и выманивает деньги, пишет Dtp.kiev.ua в Instagram.

В Украине мошенники придумали новый развод для водителей

"Также "настойчиво" просят купить драгоценные украшения, (Деньги – Ред.) на бензин", – предостерегают свидетели инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жители Днепровского района заметили на дверях своих квартир странные метки. Они предположили, что их могли оставить воры.

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