"Сломалось авто": в Украине мошенники придумали новый развод для водителей

На трассе Киев-Одесса, в районе села Старые Маяки (Ширяевского района Одесской области), орудуют мошенники.
Как сообщили очевидцы, группа людей останавливает автомобили, заявляя, что их авто сломалось, и выманивает деньги, пишет Dtp.kiev.ua в Instagram.
В Украине мошенники придумали новый развод для водителей
"Также "настойчиво" просят купить драгоценные украшения, (Деньги – Ред.) на бензин", – предостерегают свидетели инцидента.
Информируют неравнодушные граждане. По трассе Киев - Одесса, в районе села Старые Маяки работают мошенники! Останавливают машины с приводом что сломались! И выманивают деньги! Люди не нашей национальности! (читайте - цыгане) Также "настойчиво" просят купить драгоценные украшения на бензин и т.д.! @ dtp.ua Ждем Вас в телеграмм: t.me/dtpkiev @dtpkiev t.me/dtpkievua @dtpkievua t.me/dtpkievchat @dtpkievchat
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жители Днепровского района заметили на дверях своих квартир странные метки. Они предположили, что их могли оставить воры.
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