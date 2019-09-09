"Слабоумие и отвага?" Известные переселенцы анонсировали опасную "прогулку" в Луганск: в сети недоумевают

Переселенцы с Донбасса Андрей Шаповалов, Денис Денищенко и Антон Волохов заявили, что отправятся в Луганск на День города 14 сентября.

Об этом они рассказали в видеообращении, опубликованном в Facebook. "Пять лет мы оторваны от дома. Это очень много для человеческой жизни. Мы понимаем, что с чего-то надо начинать!" – подчеркнул Шаповалов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Отметим, Шаповалов – менеджер телеканала UA: Донбасс, Денищенко – депутат Рубежанского горсовета, а Волохов – начальник управления молодежи и спорта в Луганской областной государственной администрации. Пребывание на оккупированной территории может быть опасным для представителей украинской власти и СМИ.

"Это шестой День города Луганска, который мы пропускаем. Почему? Но мы имеем право. Луганск – он наш, он мой, он твой. Я принял решение: этот День города праздновать в Луганске", – добавил Денищенко.

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Идея переселенцев вызвала споры среди пользователей. Так, заместитель шеф-редактора OBOZREVATEL Анна Молчанова на своей странице в Facebook подчеркнула, что пребывание на оккупированных территориях "сродни игре в "русскую рулетку".

"Каждый гражданин Украины перед пересечением границы/линии разграничения с Россией, Беларусью, а также оккупированными Крымом и ОРДЛО должен оставить расписку/заявление, что в случае его похищения/плена на тех территориях просит государство Украина не тратить ресурсы, усилия и не заниматься его вызволением", – отметила она.

Журналист Андрей Дегтяренко назвал инициативу "несусветной глупостью". "Подождите, пока обменяют или выпустят всех пленников, только тогда публичные поездки в Луганск станут приемлемыми", – обратился к луганчанам он.

"Вы решили пополнить обменный фонд?" "Провокация или договорняк с Пасечником?" "А чем это поможет? Либо станете заложниками у террористов, либо они сделают показательное выступление, красиво примут вас и с почетом проведут, а российские каналы раструбят, что вот какие оккупанты хорошие и как они хорошо относятся к украинцам", "Я одного понять не могу, это "слабоумие и отвага" или съехавший с катушек пиар", – пишут пользователи в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе в городе Стаханов, который контролируется "Луганской народной республикой", террористы установили памятник "жертвам украинской агрессии с 2014 года".

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