"Сходили на концерт Кобзона": офицер ВСУ показал трех ликвидированных наемников Путина

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 3 террориста "Л/ДНР", среди которых наемники из России.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото предателей Украины.

Так, по его данным, 19 октября стало известно о смерти Максима Виноградова из Удмуртии. Также в Ростове-на-Дону скончался Виктор "Дон" Плешаков из Санкт-Петербурга.

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

"Сходил на концерт Кобзона" и Владимир "Дядя Вова" Феденко, который был родом из Луганской области.

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".

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