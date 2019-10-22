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22 октября • обновлено в 22:06
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"Сходили на концерт Кобзона": офицер ВСУ показал трех ликвидированных наемников Путина

2.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 3 террориста "Л/ДНР", среди которых наемники из России.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото предателей Украины.

Так, по его данным, 19 октября стало известно о смерти Максима Виноградова из Удмуртии. Также в Ростове-на-Дону скончался Виктор "Дон" Плешаков из Санкт-Петербурга.

Новости
"Победа за нами!" ВСУ показали ликвидированного на Донбассе террориста
На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

"Сходил на концерт Кобзона" и Владимир "Дядя Вова" Феденко, который был родом из Луганской области.

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

На Донбассе ликвидировали наемника Путина

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Новая байка от "свиноарыйця" штырлиця ))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Штырьлицу верить - себя не уважать.
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Резниченко Сергей
Резниченко Сергей
Сиромашенко Александр, ты идиот? Или настолько слепой, что не видишь скриншотов сепарских сайтов? А, блин, вспомнил, у вас же все по методичкам, и пофиг на факты.
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