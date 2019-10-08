"Слил" Россию и перешел на сторону Украины: СБУ тайно вывезла из "ЛНР" важного свидетеля

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию, в результате которой бывший террорист "ЛНР" отказался от участия в незаконном вооруженном формировании и перешел на сторону Киева.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщает пресс-служба СБУ. Свидетеля удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию.

Правоохранители установили, что мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

Пособник террористов "ЛНР" перешел на сторону Украины

Однако, сообщается, что он осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства.

Следствием было доказано, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

Отмечается, что по решению суда мужчина освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

СБУ тайно вывезла из "ЛНР" важного свидетеля

СБУ напомнила, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которое добровольно уведомило правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в контрразведке СБУ рассказали, что с 2015 года, когда начала действовать программа СБУ "Тебя ждут дома" на сторону Киева перешли 383 террориста "Л/ДНР" – почти целый батальон.

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